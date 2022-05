Sanremo 2023: Amadeus annuncia le date della 73esima edizione!

Solo qualche mese fa Mahmood & Blanco si sono aggiudicati Sanremo 2022 e ora, sono già iniziati i lavori per 73esima edizione della kermesse canora che come sempre si svolgerà nella cittadina ligure agli inizi di febbraio.

Per la precisione, il Festival di Sanremo 2023 avrà inizio martedì 7 febbraio 2023 e sin concluderà l'11 febbraio 2023. Alla guida dello spettacolo ci sarà ancora una volta Amadeus, che torna all'Ariston per la quarta volta di fila, non solo come conduttore ma anche come direttore artistico.

Nel corso dell'edizione serale del Tg1, Amadeus ha detto: "Da oggi si alza sipario sulla 73esima edizione del festival, con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani: già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, c'è tempo fino al 12 ottobre. La sera del 12 dicembre sapremo chi sono i primi tre che, come nell'ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big".

Naturalmente per scoprire la lista dei cantanti in gara ci vorrà ancora tempo, così come i nomi degli altri vip che lo accompagneranno sul palco. Unica certezza è invece l'addio di Fiorello a Sanremo. Il comico nel corso dell'ultima edizione del Festival si è ritirato ufficialmente dalla presentazione della kermesse canora.

Chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston? Per scoprirlo bisognerà pazientare ancora un po'.