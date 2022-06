Sanremo 2023: Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e dell'ultima sera!

Sono già iniziati i preparativi per la 73esima edizione della kermesse canora più famosa d'Italia, che si svolgerà ad inizio febbraio come di consueto nella cittadina ligure.

Dopo l'annuncio da parte di Amadeus delle date di Sanremo 2023, ecco svelata chi sarà la co-conduttrice del prossimo Festival: niente di meno che Chiara Ferragni. Al Tg1 delle 20, è stato proprio il quattro volte conduttore e direttore artistico a lanciare la notizia.

Queste le parole di Amadeus:

"Un grande in bocca al lupo a te per il tuo esordio e sono contento di fare quest'annuncio. A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto mandato a marzo, ho avuto modo di lavorare già sul regolamento, sto ascoltando le canzoni e posso già fare un primo annuncio. Da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1. E allora sono in grado di dirvi chi sarà la co-conduttrice, la prima sera e l'ultima sera: apre e chiude il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni".

La regina dei social, che abbiamo potuto vedere insieme a suo marito Fedez nello show di Amazon Prime video The Ferragnez, è pronta quindi ad affrontare una nuova avventura, in quello che è sicuramente uno degli eventi più importante del nostro Paese.

E voi cosa ne pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere nei commenti