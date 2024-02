Sanremo 2024, i 5 momenti più divertenti della prima serata del Festival

Tanto attesa quanto temuta, la prima serata di questo Festival di Sanremo 2024 è ormai alle spalle, con tutto il carico di canzoni, gag, ospiti, Fiorello e ore di sonno arretrate che era lecito attendersi. Nell'attesa del prosieguo dell'ultimo Festival condotto da Amadeus, dunque, facciamo un breve resoconto di ciò che è successo.

Tra i momenti più divertenti della serata che ha visto Loredana Bertè chiudere prima nella top 5 della sala stampa è impossibile non annoverare tutti i cartelli esposti da un Marco Mengoni sempre pronto a giocare sul suo ruolo di co-conduttore/prigioniero degli orari folli imposti da Amadeus: il "daje che siamo a metà" esposto dopo la mezzanotte è già un meme.

Una menzione merita sicuramente anche Zlatan Ibrahimovic, che ancora una volta ha dimostrato di esser dotato di verve e tempi comici da far invidia a molti professionisti del settore, lui che sul campo non aveva certo la fama di essere un caratterino facile; va ovviamente citato anche l'outfit di Dargen d'Amico, che con un completo ricoperto di orsacchiotti si è poi concesso il lusso di lanciare, senza troppi giri di parole, un importantissimo messaggio circa la crisi a Gaza.

Nella nostra top 5 c'è spazio per un Mengoni-bis: l'idea dei preser-bacini ha rappresentato uno dei momenti topici della serata, con il cantante e co-conduttore che si è fiondato a baciare Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus; infine un riferimento all'elefante nella stanza, quella Chiara Ferragni al centro delle polemiche a un anno dalla sua tanto discussa presenza all'Ariston: "Ama pensati libero... È l'ultimo" si legge sullo striscione esposto da Fiorello in riferimento all'abito indossato dall'influencer a Sanremo 2023. E voi, siete riusciti ad arrivare alla fine? Fatecelo sapere nei commenti!