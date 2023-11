Sanremo 2024, Amadeus annuncia: Giovanni Allevi sul palco il 7 Febbraio 2024

In attesa di conoscere i campioni in gara a Sanremo 2024, che saranno comunque svelati tra pochi giorni da Amadeus, il direttore artistico della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana ha annunciato che il 7 Febbraio 2024 sul palco ci sarà Giovanni Allevi.

Il compositore e pianista, che da mesi è impegnato nella battaglia contro il mieloma multiplo, tornerà a suonare il pianoforte sul palco dell’Ariston a due anni di distanza dalle ultime apparizioni. “Sono davvero onorato per questo invito a Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus! Ci vediamo a Sanremo!” ha commentato il pianista, ovviamente emozionato e felice.

Domenica 3 Dicembre 2023 Amadeus comunicherà, sempre durante il TG1, i 23 artisti in gara a cui si aggiungeranno i 3 giovani che saliranno sul podio di Sanremo Giovani, le cui finali sono in programma il 19 Dicembre 2023 su Rai1 in prima serata. Il 29 Novembre invece saranno svelate le co-conduttrici che lo accompagneranno.