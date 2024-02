Sanremo 2024, quali canzoni ascolteremo durante la terza serata?

Siamo ormai a metà dell'opera: la terza serata del Festival di Sanremo 2024 è alle porte per permetterci di riascoltare ancora una volta i pezzi in gara prima della tanto attesa serata delle cover che farà da preludio alla finale di sabato sera. Ma quali sono le canzoni che ascolteremo questo giovedì sera?

Come abbiamo visto durante la seconda serata di Sanremo 2024, la scelta è stata quella di suddividere i cantanti in gara in due tronconi da 15: ad esibirsi stasera saranno dunque quegli artisti a non aver cantato durante la serata di ieri, che li ha visti presenziare semplicemente nel ruolo di presentatori dei loro colleghi (a cui questo compito spetterà ovviamente stasera). La scaletta sarà quindi la seguente:

Alessandra Amoroso Angelina Mango Bnkr44 Diodato Fiorella Mannoia Ghali Il Tre La Sad Maninni Mr. Rain Negramaro Ricchi e Poveri Rose Villain Sangiovanni Santi Francesi

Superospiti musicali della serata saranno Eros Ramazzotti, che festeggerà i 40 anni di Terra Promessa, e un inedito Russell Crowe versione musicista accompagnato dalla sua band; le esibizioni degli artisti in gara verranno poi intervallate anche dalle ospitate di Edoardo Leo e Stefano Massini con Paolo Jannacci, mentre in piazza Colombo potranno esibirsi Paola e Chiara. Ad affiancare Amadeus alla conduzione, dopo Marco Mengoni e Giorgia, ci sarà invece Teresa Mannino.