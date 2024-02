Sanremo 2024, la classifica dopo la prima serata! Chi è in testa?

La prima serata di questo 74esimo Festival di Sanremo è andata: il quinto Festival di fila condotto da Amadeus ci ha costretto come i suoi predecessori a fare le ore piccole per ascoltare tutti e 30 in cantanti in gara, ma soprattutto ha emesso i suoi primi e, ovviamente, parziali verdetti con questa prima classifica.

Chi è in testa, dunque, dopo la prima serata della kermesse più seguita dagli italiani? I pronostici sui possibili vincitori del Festival di Sanremo 2024 saranno stati rispettati o c'è da prendere atto di qualche possibile sorpresa? Bando alle chiacchiere, dunque, la classifica dopo la prima serata è la seguente:

Loredana Bertè - Pazza Angelina Mango - La Noia Annalisa - Sinceramente Diodato - Ti Muovi Mahmood - Tuta Gold

Si tratta, come probabilmente già saprete, della classifica della sola sala stampa, della quale sono state comunicate al pubblico, come già annunciato in precedenza, soltanto le prime 5 posizioni. La situazione, dunque, potrebbe cambiare nel corso delle prossime serate, quando come sempre entreranno in gioco le votazioni della Giuria delle Radio e del pubblico, tramite il solito sistema del televoto. E voi, cosa ne dite? Siete soddisfatti di questa prima top 5 del Festival di Sanremo 2024? Avete azzeccato i vostri pronostici? Fatecelo sapere nei commenti!