Sanremo 2024, la comunità ebraica milanese contro Ghali: 'Fa propaganda anti-israeliana'

Non è Sanremo senza il consueto e inevitabile carico di polemiche di ogni genere: in un'edizione partita in maniera tutto sommato tranquilla spiccano dunque, in queste ore, le parole del capo della comunità ebraica milanese, che ha preso apertamente posizione contro la presenza di Ghali tra i concorrenti in gara.

Finito fuori dalla top 5 della prima serata di Sanremo 2024, il rapper milanese partecipa alla kermesse con il brano Casa Mia, il cui testo è incentrato sul concetto di casa ed è un invito ad abbattere le frontiere, considerandosi parte di un unico popolo: non mancano riferimenti più o meno espliciti al conflitto israelo-palestinese, ed è proprio quest'aspetto del pezzo che ha causato l'indignazione di Walker Meghnagi.

"Ieri sera al festival di Sanremo, uno spettacolo che dovrebbe unire gli italiani, è andata in scena una esibizione che ha ferito molti spettatori. Ghali ha proposto una canzone per gli abitanti di Gaza, ma a differenza di Ghali non possiamo dimenticare che questa terribile guerra è il prodotto di quanto successo il 7 ottobre. Dopo che i terroristi di Hamas, che controllano Gaza, superano il confine legalmente riconosciuto di Israele e sterminano in sole due ore oltre 1.400 ebrei, con donne stuprate e mutilate, le ragazze davanti ai propri genitori e le madri davanti ai propri figli, neonati bruciati vivi nei forni a microonde, bambini ammazzati a freddo uno per uno, disabili e anziani massacrati senza pietà" si legge nella nota pubblicata da Meghnagi in queste ore. Vedremo se il cantante avrà voglia di dire la sua sulla questione.