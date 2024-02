Sanremo 2024, Geolier vince la serata delle cover! La classifica

Siamo ormai alle porte dell'attesissima finale: Sanremo 2024 è ormai quasi alle spalle, ma prima della proclamazione del vincitore c'è da archiviare una quarta serata risultata non solo una delle più trascinanti degli ultimi anni, ma anche una delle più imprevedibili in termini di classifica finale, come dimostra anche la reazione del pubblico.

Dopo una terza serata che aveva visto trionfare Angelina Mango, la cantante in gara con La Noia sembrava effettivamente recare addosso le stimmate della favorita anche in occasione della serata delle cover, alla quale si è presentata con una toccante reinterpretazione de La Rondine, celebre brano di suo padre Pino Mango. La top 5, però, ha sovvertito ogni pronostico recitando:

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio Angelina Mango Annalisa e La Rappresentante di Lista con il coro Artemia Ghali e Ratchopper Alfa e Roberto Vecchioni

Un ribaltone completamente inaspettato che ha portato alla reazione incontenibile del pubblico dell'Ariston, che ha rumoreggiato fischiando la classifica finale fino al momento in cui il rapper napoletano non è tornato sul palco per esibirsi nel medley intitolato Strade insieme ai suoi compagni di viaggio per questa sera. La top 5 di questa quarta serata apre dunque a un possibile testa a testa tra Geolier e Angelina Mango per la finale, senza dimenticare altre favorite come Annalisa e Loredana Bertè: chi la spunterà?