Sanremo 2024, Marco Mengoni sarà co-conduttore e super ospite

Mentre si parla di un possibile ritorno di Amadeus a Sanremo 2025, nonostante il diretto interessato abbia sottolineato come quella del 2024 sarà la sua ultima edizione, il presentatore e direttore artistico ha annunciato il primo co-conduttore della kermesse del prossimo anno.

A “Viva Rai2!” di Fiorello, infatti, sono intervenuti proprio Amadeus e Marco Mengoni, i quali hanno confermato che il vincitore dell’edizione 2023 di Sanremo tornerà all’Ariston la prima serata, nelle vesti di super ospite e co-conduttore.

“L’annuncio è che Marco Mengoni, essendo stato il vincitore della scorsa edizione di Sanremo, sarà il super ospite della prima puntata, ma c’è molto di più: Marco Mengoni sarà il co-conduttore della puntata” ha annunciato Amadeus.

Tra gli ospiti della puntata c’è stato anche Francesco Totti, che ha intonato “Grazie Roma” ed ha ricucito i rapporti con Luciano Spalletti collegato al telefono. Proprio il CT della Nazionale Italiana qualche giorno fa in un’intervista a Walter Veltroni ha auspicato di fare pace con il suo ex Capitano, dopo le frizioni dell’ultimo anno a Roma. Totti ha accettato l’invito di Spalletti e visiterà l’Ospedale Bambin Gesù. “Sto abbastanza bene, grazie. Ora mi sento anche un po’ meglio. Dov’è l’appuntamento? Sarebbe bello che lui venisse insieme a me a trovare gli amici in comune che abbiamo al Bambin Gesù, una cosa insieme, per donarla anche un po’ agli altri. Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donare quel momento a tanti bambini che conosciamo, con i quali abbiamo condiviso molte emozioni nella Roma” ha affermato il CT, ricevendo l’ok da Totti.