Sanremo 2024, in che ordine si esibiranno i cantanti durante la prima serata? La scaletta

Anche quest'anno ci siamo: la settimana di Sanremo ha avuto ufficialmente inizio lo scorso lunedì, ma è soltanto stasera che le danze prenderanno effettivamente il via con la prima serata del Festival presentato per la quinta volta consecutiva da Amadeus. Ma in quale ordine ci verranno presentati i cantanti in gara?

La scaletta è stata diffusa proprio pochi minuti fa e vede presenti, come già annunciato, tutti e 30 i partecipanti al Festival di quest'anno. L'ordine di apparizione durante questa prima serata che promette di farci andare a letto piuttosto tardi sarà il seguente:

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo BigMama Ricchi e Poveri Emma Nek e Renga Mr. Rain Bnkr44 Gazzelle Dargen d'Amico Rose Villain Santi Francesi Fred de Palma Maninni Alfa Il Tre

Sarà quindi un esordiente a chiudere questa serata iniziale della competizione canora: per gli ultimi nomi in lista è facile pronosticare una comparsa sul palco dell'Ariston a notte inoltrata, ma d'altronde la linea di Amadeus (che, a proposito, insieme a Fiorello si è detto disposto a ospitare la protesta dei trattori sul palco) è sempre stata chiara in tal senso, con il conduttore che non ha mai dato l'impressione di volersi preoccupare troppo degli orari.

A proposito di esordienti, questa prima serata di Sanremo 2024 vedrà un bel po' di prime volte all'Ariston: dal già citato Il Tre a Clara, La Sad e Angelina Mango, passando per Maninni, Alfa, Gazzelle, Santi Francesi e Geolier (al Festival hanno già presenziato in qualità di ospiti, invece, nomi come Rose Villain, Big Mama e Alessandra Amoroso). E voi, avete già deciso per chi farete il tifo? Fatecelo sapere nei commenti!