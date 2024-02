Sanremo 2024, Panatta sta con Sinner: 'Ma chi se ne frega di Sanremo!'

Durante il Festival di Sanremo, come ben sappiamo, non si vive di sola musica: il festival canoro più amato d'Italia è solito portare con sé l'immancabile carico di polemiche e discussioni che con il pentagramma hanno ben poco a che vedere e, com'era facile immaginare, quest'anno non ha certo fatto eccezione.

Nell'attesa del fischio d'inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2024 a tenere banco è stata soprattutto la questione Sinner: il giovane tennista vincitore degli Australian Open, che ormai ben saprete, è infatti stato invitato da Amadeus a presenziare sul palco dell'Ariston in qualità di ospite, ma ha gentilmente declinato l'invito adducendo come motivazione gli impegni con gli allenamenti.

Tra chi appoggia la sua decisione e chi ne fa una questione di lesa maestà, a far sentire la sua voce è stato in queste ore qualcuno che di tennis ne ha masticato e ne mastica ancora parecchio: parliamo di Adriano Panatta, che nel corso di un intervento a Rainews24 è sembrato assolutamente d'accordo con la linea del suo giovanissimo collega.

"Se al suo posto ci sarei andato? Non lo so, ma chi se ne frega di Sanremo!" sono state le parole di un Panatta evidentemente tutt'altro che convinto dell'indispensabilità di un'ospitata del genere dopo un successo come quello degli ultimi Australian Open. Che sia stato questo il pensiero di Sinner? Di certo la risposta del buon Jannick è suonata, in ogni caso, decisamente più diplomatica!