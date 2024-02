Sanremo 2024, pronostici e cantanti della seconda serata del Festival

Neanche il tempo di recuperare le ore di sonno perdute che è già il momento di riaccendere la TV: la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è alle porte e come sempre sarà meglio non arrivare impreparati, dal momento in cui, come ogni anno, ognuna delle serate della kermesse presenterà un programma diverso da quello della precedente.

Se la prima serata di questo Sanremo 2024 ha visto esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara, infatti, per la seconda e la terza serata si opterà per un approccio più soft, con i concorrenti suddivisi in due gruppi da 15. Ad esibirsi questo mercoledì saranno dunque, nell'ordine:

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole Renga e Nek, Pazzo di te Alfa, Vai! Dargen D’Amico, Onda alta Il Volo, Capolavoro Gazzelle, Tutto qui Emma, Apnea Mahmood, Tuta gold BigMama, La rabbia non ti basta The Kolors, Un ragazzo una ragazza Geolier, I p’ me, tu p’ te Loredana Bertè, Pazza Annalisa, Sinceramente Irama, Tu no Clara, Diamanti grezzi

Se la prima serata ha visto andare ai voti la sola sala stampa, questa seconda serata vedrà scendere in campo però anche la giuria delle radio e il televoto, fattori che influiranno ognuno al 50% sulla classifica parziale della serata (della quale, come ieri, ci verranno mostrate soltanto le prime 5 posizioni). Probabile che Loredana Bertè torni a piazzarsi in alto, ma occhio a nomi come Geolier, Annalisa e Dargen, che potrebbero beneficiare non poco dell'effetto televoto. E voi, per chi farete il tifo?