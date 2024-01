Sanremo 2024, Russell Crowe sarà super ospite: l'annuncio in italiano

In attesa della messa in vendita dei biglietti di Sanremo 2024, continuano ad arrivare annunci dalla produzione sul cast degli ospiti che accompagneranno Amadeus nel corso delle quattro serate.

In occasione della prima puntata di Viva Rai 2, Amadeus ha annunciato che il protagonista de “Il Gladiatore”, Russell Crowe, sarà ospite della kermesse nella serata di giovedì 8 Febbraio.

L’attore 59enne, come spiegato dallo stesso direttore artistico e presentatore, ha affermato che “verrà a suonare, in quanto molto amato nel mondo del blues”. Amadeus ha mostrato un video messaggio di Russell Crowe che si conclude con una frase in italiano: “ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito al Festival, non vedo l’ora di venire. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, quindi c’è anche un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno”.

Come affermato da Amadeus, Russell Crowe terminerà le registrazioni del film il prossimo 6 Febbraio, ed il giorno successivo arriverà a Sanremo per poi andare in onda l’8 in onda su Rai1 per il Festival.