Sanremo 2024, è scontro Codacons-Amadeus su i La Sad: chiesta l'esclusione

L’annuncio della lista dei cantanti in gara a Sanremo 2024 ha provocato non poche polemiche tra gli esclusi, ma nel weekend è esploso anche il caso La Sad. L’associazione dei consumatori infatti ha chiesto l’esclusione del gruppo per i testi di alcune vecchie canzoni che sono stati etichettati come offensivi, volgari e lesivi verso le donne.

Amadeus, in un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto di fatto rispondere all’associazione, senza però citare direttamente né i La Sad, tanto meno il Codacons.

“Sono andato a cercare sul vocabolario la parola pregiudizio: opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti ingiusti. Ecco perché io non amo le persone che hanno pregiudizi. Prima si ascolta la canzone, si guarda il film e poi si giudica. Dopo, non prima. È sbagliato avere un pregiudizio” ha affermato il direttore artistico e conduttore della kermesse in programma il prossimo mese di Febbraio, con un messaggio che è sembrato a tutti gli effetti riferito al Codacons, che a sua volta ha risposto direttamente con un comunicato.

"Così come Amadeus, legittimamente, non ama le persone con pregiudizi, noi non amiamo le persone ipocrite, con il dizionario della lingua italiana che definisce l'ipocrisia come ‘simulazione di virtù, di devozione religiosa, e in genere di buoni sentimenti, di buone qualità e disposizioni, per guadagnarsi la simpatia o i favori di una o più persone, ingannandole’” si legge nella dura nota del presidente Carlo Rienzi inviata ad Adnkronos, secondo cui “non può non definirsi ipocrisia l'atteggiamento di chi a parole si schiera contro la violenza sulle donne, ma poi coi fatti premia invitandoli a Sanremo artisti i cui brani contengono frasi umilianti e offensive verso le donne, e testi che possono rappresentare una incitazione alla violenza”.

Dai tre diretti interessati, non sono arrivate però risposte in merito.