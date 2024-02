Sanremo 2024, prima serata: ospiti, cantanti e programma. C'è Mengoni!

Ci siamo: stasera prenderà il via Sanremo 2024 su Rai 1 con la prima puntata. In attesa di scoprire la scaletta completa, che sarà diffusa solo nel tardo pomeriggio dalla direzione artistica, vediamo qual è il programma per la serata inaugurale.

Ad affiancare Amadeus nella prima serata ci sarà Marco Mengoni, che lo scorso anno ha vinto la kermesse con “Due Vite”. Mengoni sarà anche super ospite musicale, quindi è probabile che esegua un medley dei suoi successi. Amadeus a riguardo nella giornata di ieri ha confermato che durante Sanremo 2024 non ci saranno monologhi da parte dei co.conduttori, e si punterò su momenti personali ed emozionanti. Nel caso di Giovanni Allevi, il pianista racconterà la sua malattia nel ritorno in TV dopo svariati mesi di assenza.

Stasera si esibiranno tutti i 30 cantanti, che faranno ascoltare agli spettatori le loro canzoni inedite. A votarle sarà la giuria della sala stampa, tv e web: a fine serata saranno comunicate le prime dieci posizioni. Gli artisti in gara sono i seguenti:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo Punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’me, tu p’te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Berté – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Per quanto riguarda gli ospiti, invece, confermata la presenza sul palco della mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli a seguito di una lite. Presente anche Edoardo Leo che presenterà la fiction “Il Clandestino”.