Sanremo 2024, spunta in rete la lista dei possibili duetti del 9 Febbraio

Mentre si parla di una possibile conferma di Amadeus anche nel 2025 a Sanremo, sul web continuano a circolare indiscrezioni e voci di corridoio sul Festival che prenderà il via il 6 Febbraio 2024. In particolare, nelle ultime ore si è parlato dei possibili duetti.

Nella fattispecie, nella serata dei duetti (in programma venerdì 9 Febbraio 2024), alcuni dei possibili duetti dovrebbero essere i seguenti:

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani

Loredana Bertè e Venerus

Emma e Bresh

Annalisa e La Rappresentante di Lista

Alessandra Amoroso e Boomdabash

The Kolors e Umberto Tozzi

Maninni e Ermal Meta

Geolier con Gigi D'Alessio, Luchè e Guè Pequeno

Il Tre e Fabrizio Moro

Gazzelle e Fulminacci

Irama e Riccardo Cocciante

La Sad e Donatella Rettore

Fred De Palma e gli Eiffel 65

BNKR44 e Nada

Bigmama con tre giovani artiste

Nel corso del podcast “Pezzi”, i critici musicali Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano hanno anche lanciato l’indiscrezione secondo cui Angelina Mango potrebbe eseguire, sempre durante la serata dei duetti, un pezzo del defunto padre.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Le conferme dovrebbero arrivare il 5 Febbraio 2024 nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival.