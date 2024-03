Sanremo 2025, sarà Alessandro Cattelan l'erede di Amadeus? 'Lo farei per mia nonna'

Amadeus ha lasciato la Rai con una grossa gatta da pelare in vista dei prossimi Festival di Sanremo: chi sarà in grado di raccogliere il testimone dall'uomo che ha letteralmente rivitalizzato la kermesse dopo anni e anni di buio? Il compito è di quelli gravosi e necessita di nomi importanti, proprio come quello di Alessandro Cattelan.

Tirato in ballo sin dalle prime ore post-finale (ne parlammo anche noi chiedendoci chi presenterà il prossimo Festival di Sanremo), il conduttore è finalmente intervenuto in prima persona sulla questione, dicendosi disposto a rispondere presente qualora la Rai dovesse chiamarlo alle armi.

"Non so niente" ha precisato prima di tutto Cattelan durante la sua ospitata a Domenica In, aggiungendo poi: "Sanremo è un'istituzione, non ci devi pensare, se qualcuno ti chiama rispondi presente e vai. È una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre tenuto un profilo diverso e ho un altro tipo di esposizione che non è quella del quotidiano; è un lavoro che è bello affrontare come una sfida, come un gioco".

"Sai per cosa sarebbe bello farlo? Per mia nonna. Da quando faccio la seconda serata lei ovviamente va a dormire prima, quindi pensa che sia disoccupato perché non mi vede più in televisione" ha quindi chiosato il conduttore con la consueta ironia. E voi, cosa ne dite? Sarebbe la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti!