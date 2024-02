Sanremo 2025, Laura Pausini dice no: 'impossibile, troppi impegni'

La successione di Amadeus per Sanremo 2025 si inizia a restringere. In molti, subito dopo il secco “no” ad una sesta edizione arrivato da parte del conduttore dei record, avevano avanzato l’idea di portare il duo Paola Cortellesi-Laura Pausini all’Ariston nel 2025. La cantante romagnola però si è tirata indietro.

La cantante, che in questi giorni è in tour con il suo nuovo album, parlando con il Corriere della Sera ha allontanato l’ipotesi di vederla al timone del Festival della Canzone Italiana nel 2025. Il motivo è legato ai suoi impegni, ed infatti la Laura nazionale ha subito archiviato l’ipotesi affermando che per lei sarebbe impossibile a causa dei troppi impegni già presi.

In passato, anche lo stesso Amadeus aveva promosso l’idea di Laura Pausini a Sanremo 2025, ed in un’intervista rilasciata al podcast “Pezzi: Dentro la Musica”, l’aveva definita “brava, capace e credibile. E poi è vero: lei ha il suo “Fiorello” in Paola Cortellesi e il loro rapporto è popolare. Una volta che non lo faccio io, ognuno può fare quello che vuole. Da spettatore trovo giusta la presenza femminile sul palco”.

A questo punto la rosa dei nomi si restringe: per molti al primo posto ci sarebbe Paolo Bonolis, che in estate si svincolerà dal contratto con Mediaset e che ha in Lucio Presta il suo agente, che si è separato proprio di recente da Amadeus. Alcuni però danno in rialzo anche le quotazioni del duo Cattelan-Clerici, mentre sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi Gerry Scotti.