Sanremo, allarme bomba al Festival: evacuati tutti gli artisti da Villa Nobel

A meno di 24 ore dalla serata di apertura del 74esimo Festival di Sanremo, gli ospiti del party "Oltre Sanremo", organizzato da Radio Mediaset a Villa Nobel, sono stati sorpresi da un allarme bomba.

A lanciarlo, una telefonata anonima arrivata poco prima delle 22 della sera del 5 febbraio, che annunciava la presenza dell'ordigno.



Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno evacuato la location e isolato la zona: al momento dell'allarme, la maggior parte dei cantanti in gara si trovava in loco. I partecipanti al party sono stati messi in sicurezza senza ricevere dettagli sulla situazione, mentre sul posto sopraggiungevano i vigili del fuoco e i nuclei cinofili antiesplosivo della polizia.



Villa Nobel è una storica residenza della città ligure: la sua posizione centrale ha richiesto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe e la chiusura della strada in entrambe le direzioni. A distanza di qualche ora e dopo le doverose verifiche, l'allarme è rientrato.

In alcune storie condivise su Instagram, Francesco Facchinetti (che poco prima aveva raccontato ai follower che sarebbe stato presente alla cena) ha parlato di "situazione folle", non tardando a rassicurare i fan: "le persone sono state tutte evacuate, sono arrivati i poliziotti, i carabinieri e i cani per la ricerca degli ordigni. [...] non è successo nulla fortunatamente".

Un grosso spavento, proprio alla vigilia di uno degli eventi più attesi dell'anno. Ricordiamo che l'importante manifestazione andrà in onda su Rai1 e su RaiPlay a partire dal 6 febbraio e che è stata già annunciata la scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo.