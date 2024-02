Sanremo, la classifica dopo la seconda serata: Geolier è primo!

Due quinti di questo Festival di Sanremo 2024 se ne sono andati: la seconda serata della kermesse è ormai alle spalle e ci permette di tirare le somme in merito al primo approccio al voto della giuria delle radio e del pubblico da casa (tramite televoto, ovviamente), con tutto ciò che ne consegue in termini di conferme e sorprese.

Se la top 5 della prima serata di Sanremo 2024 aveva premiato Loredana Bertè, prima in classifica con la sua Pazza, quella di questa seconda serata vede la Loredana nazionale scendere di qualche posizione per far posto ad alcune new entry. Ma bando alle chiacchiere, ecco la nuova top 5:

Geolier, I p' me, tu p' te Irama, Tu no Annalisa, Sinceramente Loredana Bertè, Pazza Mahmood, Tuta Gold

Resta quindi inalterata la posizione in classifica di Mahmood e di Annalisa, con quest'ultima che continua a farsi valere rispettando i pronostici che la davano tra i favoriti per la vittoria finale. Decisamente sorprendente, invece, il risultato ottenuto da Irama e soprattutto da Geolier, evidentemente apprezzati molto più da radio e pubblico che dalla sala stampa. Si tratta, comunque, di una classifica quanto mai parziale in vista degli ultimi 15 cantanti in gara che si esibiranno domani: e voi, per chi voterete? Fatecelo sapere nei commenti!