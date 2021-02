Sanremo, confermati gli ospiti: Naomi Campbell non ci sarà

Sembrava ormai tutto fatto per Naomi Campbell al Festival di Sanremo ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, sembra che la super top-model non potrà prendere parte alla kermesse canora che prenderà il via il prossimo Marzo.

A rivelarlo è stato proprio Amadeus nel corso della consueta conferenza stampa, rivelando che per tale ragione la prima serata sarà presentata da Matilde De Angelis: "A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere".

Sara un Festival di Sanremo all'insegna dell'italianità, infatti saranno presenti tra gli altri anche Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Elodie, Luisa Ranieri, la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venanzi. La serata finale sarà invece co-condotta anche da Serena Rossi e Simona Ventura.

Intanto, Albano ha polemizzato sulla sua esclusione dal Festival di Sanremo, ritenendo il suo pezzo più che idoneo per questa edizione.