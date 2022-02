Sanremo, Emma Marrone contro Davide Maggio: 'Ragazze, siate orgogliose del vostro corpo'

Emma Marrone non ci sta: la cantante in gara a Sanremo 2022 ha infatti risposto tramite Instagram ad un'uscita piuttosto infelice del noto giornalista Davide Maggio, che nelle ore precedenti aveva commentato in maniera non proprio elegante il look sfoggiato dall'artista pugliese durante la scorsa edizione della kermesse.

"Se hai una gamba importante eviti le calze a rete" aveva detto Maggio durante una diretta, riferendosi proprio all'outfit della cantante che ha preso parte a Sanremo con il brano Ogni Volta è Così, in collaborazione con l'amica e collega Francesca Michielin.

Un commento che ad Emma proprio non è andato giù, come testimoniano le parole con cui l'artista ha voluto rispondere alla frase di cui sopra: "Buongiorno a tutti dal medioevo, non so se è più imbarazzante o noioso. Evitate di leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com'è. Dovreste amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovreste vestire come vi pare, che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, alle calze a rete abbinate anche una bella minigonna, mostratele queste gambe importanti. Ancora è necessario parlare di femminismo. Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è".

Non si è fatta attendere la risposta di Davide Maggio: "Mi fa tanta tenerezza punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l'aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati" ha scritto il giornalista su Twitter. Sarà finita qui? Lo scopriremo nelle prossime ore! Sul web, intanto, si parla ancora del caso Sabrina Ferilli a Sanremo.