Sanremo, Gianni Morandi scherza dopo la scampata squalifica: il Codacons non ci sta

Gianni Morandi ha rischiato l'esclusione da Sanremo dopo aver incautamente spoilerato parte del brano in gara alla kermesse musicale ma, per sua fortuna, le cose sono andate nel migliore dei modi e il cantante non è ha subito alcuna squalifica. Per sdrammatizzare, l'interprete di Uno su Mille ha presentato sui social il suo nuovo cellulare.

Come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia, si tratta di un modello piuttosto datato che dovrebbe impedire a Morandi di combinare altri pasticci, evitando così ulteriori problemi con l'edizione 2022 del Festival di Sanremo.

Proprio nelle scorse ore il cantante aveva chiesto scusa per la terribile gaffe, spiegando di essere piuttosto imbranato e di non essersi immediatamente reso conto dell'incredibile errore commesso: "Questa volta l'ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto l’ho cancellato ma qualcuno lo aveva già visto. Sono affranto, dispiaciuto e mi scuso moltissimo con la Rai con la Direzione artistica del Festival".

E se per la Rai tutto sembra essere risolto, lo stesso non si può dire per il Codacons che già nei mesi scorsi ha preso di mira Fedez varie volte. L'associazione dei Consumatori ha infatti parlato di grave violazione del regolamento del Festival di Sanremo, e in un comunicato stampa ha addirittura fatto sapere: "In assenza di interventi, il Codacons ricorrerà al Tar chiedendo la sospensione di Sanremo 2022".