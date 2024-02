Sanremo, John Travolta è un caso: non ha firmato la liberatoria per il Ballo del Qua Qua

Anche stavolta l'ospitata sanremese è riuscita a mettere in imbarazzo John Travolta: il divo di Pulp Fiction e Grease, che già nel lontano 2006 si era esibito in un massaggio dei piedi all'allora co-conduttrice Victoria Cabello, è stato protagonista durante la serata di ieri di uno dei momenti più criticati di questa 74esima edizione del Festival.

Coinvolto da Amadeus e soprattutto da Fiorello, Travolta si è infatti ritrovato ad accennare in diretta nazionale i passi del Ballo del Qua Qua, finendo per essere immediatamente preso di mira sui social: una gag che evidentemente non era stata concordata con l'attore, che infatti ha deciso di prendere immediatamente provvedimenti al riguardo.

Secondo quanto rivelato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, infatti, la star di Face/Off non avrebbe firmato la liberatoria per la trasmissione di quelle immagini: ciò sta a significare, naturalmente, che non avremo modo di vedere in TV, in Italia o all'estero che sia, il momento in cui l'uomo che ha fatto ballare il mondo nei panni di Tony Manero si è prestato a un momento pensato per essere simpatico ma evidentemente non così apprezzato dal diretto interessato. "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia" ha sentenziato Fiorello, invitando però tutti a prendere la cosa con leggerezza: la polemica sarà finita qui? Staremo a vedere!