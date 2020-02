Sanremo: la RAI punta all'Amadeus bis nel 2021, ma non chiude a Cattelan

Nel corso della conferenza stampa di chiusura di Sanremo 2020 si è parlato non solo dell'edizione da poco conclusa del Festival della Canzone Italiana, ma anche del futuro. Ieri sera Fiorello, tra lo scherzo ed il serio, ha affermato che la RAI ha già chiesto a lui ed Amadeus di fare bis nel 2021, ma oggi sono arrivate delle interessanti novità.

L'amministratore delegato di Rai 1, Coletta, ha affermato che "per me sarebbe auspicabile un Amadeus bis", ma come avvenuto anche negli scorsi anni quando c'erano Baglioni, Conti e Gianni Morandi, il dirigente ha osservato che "bisogna sedersi a discuterne anche con l'amministratore delegato della Rai". Probabile che le discussioni comincino già nel corso delle prossime settimane, quando dovrebbero arrivare le prime indicazioni. Lo scorso anno Amadeus è stato contattato ad Agosto, ma dal momento che il direttore artistico di Sanremo 2020 non ha chiuso alla possibilità di fare bis, l'ufficialità del suo ritorno sul palco dell'Ariston potrebbe arrivare già prossimamente.

Interessanti anche le dichiarazioni di Coletta su Alessandro Cattelan, il volto di Sky Uno e da molti etichettato come in lizza per condurre Sanremo 2021. L'AD ha spiegato che "io sono stato nominato alla direzione di prime time. Se Cattelan fosse legato ad un progetto di prime time, sarebbe una mia competenza". Il giovane presentatore della pay tv è stato definito da Coletta "un uomo interessante, che porta un codice che potrebbe essere innovativo per la Rai. Sicuramente lo osserviamo".

"Questo festival mi ha fatto rivivere un mood da sabato sera. Sicuramente è un sentimento che mi porto a casa per poter immaginare una nuova struttura per l'intrattenimento, anche in riferimento ad una narrativa che non prevede un solo uomo al comando. Da migliorare potrebbe esserci la durata e potremmo tornare ad una durata più fruibile. 24 cantanti sono tanti" ha spiegato ancora Coletta sul futuro.

La classifica finale di Sanremo 2020 è stata pubblicata poco fa.