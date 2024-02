Sanremo, il 'terribile' ricordo di Angelo Duro: 'Ho ricevuto addirittura degli applausi'

Pronti via, ed è già Festival di Sanremo: la kermesse canora più seguita dagli italiani è pronta a bloccare ancora una volta l'intero Paese per una settimana, catalizzando per qualche giorno l'attenzione dei media che, come ogni anno, hanno già cominciato a rincorrere vecchi e nuovi protagonisti dell'evento alla ricerca di un commento.

Tra questi spunta Angelo Duro: nell'attesa della prima serata del Festival di Sanremo il popolare comico ha ricordato la sua ospitata dello scorso anno, quando fu al centro delle inevitabili polemiche generate da un monologo comico che non fu particolarmente gradito da parte degli spettatori.

"Un ricordo terribile. Veramente terribile. Mi aspettavo che la platea mi accogliesse con molta più freddezza. Invece no. A tratti c’è stato un po’ di calore. Ho ricevuto anche degli applausi. Un vero schifo. Io sono andato lì per ricevere i fischi e invece, manco per… Neppure uno, ne ho ricevuto" sono state le parole con cui Duro ha voluto ricordare, con ironia, il suo intervento al Festival di Sanremo 2023.

Polemiche che inevitabilmente torneranno a presentarsi puntuali anche quest'anno, come tradizione del Festival vuole: resta solo da capire chi sarà a scatenarle! Per scoprirlo, comunque, basterà attendere qualche ora: da stasera, che lo si ami o lo si odi, Sanremo tornerà a condizionare le nostre vite per i giorni a venire.