Sanremo, Willie Peyote si scusa con i colleghi: 'so di essere una testa di c...'

Le dichiarazioni di Willie Peyote nei confronti di Ermal Meta e di altri suoi colleghi di Sanremo 2021 sono state oggetto di discussione e, talvolta, anche di critiche sui social. Il rapper torinese, tornato a casa dopo la fortunata parentesi della kermesse, si è voluto scusare con tutti.

In una serie di storie pubblicate su Instagram, l'autore di "La Locura" ha voluto mettere i puntini sulle i su quanto avvenuto e, di fatto, si è scusato con i colleghi.

“Ci tenevo a mettere il punto su determinate questioni che sono venute negli ultimi giorni giorni, ho lasciato passare un attimo perché mi sembrava più opportuno essere lucido. Ci tengo a specificare che, però, con i diretti interessati mi sono già fatto vivo domenica mattina, appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch, con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni. Ovviamente mi rendo conto che alcune frasi non sono propriamente delle uscite felici ed è quindi giusto che quando dici una minchiata la gente te lo faccia notare” ha affermato un dispiaciuto Willie Peyote, il quale ha riconosciuto che "so di essere una testa di c...o e di essermi lasciato sfuggire, con le parole peggiori possibili, determinati commenti che potevo risparmiarmi" ma, ha osservato, "sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici, che voleva commentare Sanremo con un fare piuttosto goliardico, come se fossimo a casa, per alleggerire un po’ la tensione del Festival visto da dentro e da fuori contemporaneamente. Però mi rendo conto che questo non vuole essere una giustificazione, più che altro contestualizzare la cosa“.

Il mea culpa di Willie è continuato nella parte finale della Storia, in cui ha osservato che "talvolta il microfono dovrebbero spegnermelo".

Willie Peyote è stato tra i principali protagonisti del Festival di Sanremo vinto dai Maneskin.