Sansa e Daenerys si scontreranno nell'ultima stagione di Game of Thrones

Se il regista David Nutter ha svelato che nell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones ci sarà una scena drammatica simile alle Nozze Rosse, la star della serie Sophie Turner ha svelato che Sansa e Daenerys Targaryen non andranno molto d'accordo nel corso dei restanti sei episodi della serie.

Parlando con Entertainment Weekly nel corso di un'intervista promozionale, l'attrice del franchise di X-Men ha dichiarato:

"La relazione di Sansa con Jon è in difficoltà perché lui è così chiaramente innamorato di Daenerys da credere in lei ciecamente. Sansa, invece, sospetta che Daenerys sia assetata di potere e soprattutto non la reputa la legittima regina. Ci sarà molta tensione tra Sansa e Jon".

Ma non solo: secondo l'attrice, Sansa non è affatto contenta dell'arrivo di Daenersy a Grande Inverno.

"Si ritroverà a dover nutrire quei grossi draghi, il che non sarà compito facile dato le poche risorse su cui può contare per mandare avanti Grande Inverno. Ora è lei che comanda il castello e lo fa a pieno titolo. E' un ruolo che le piace impersonare e non accetterà che qualcuno arrivi a metterlo in dubbio."

Vi ricordiamo che il primo episodio di Game of Thrones 8 sarà visibile su Sky Atlantic questa notte alle ore 3:00 in contemporanea con gli Stati Uniti. La puntata sarà poi replicata alle 21:00 di domani lunedì 15 aprile, e andrà in onda in versione doppiata in italiano il prossimo 22 aprile, un'ora prima dell'esordio del secondo episodio in lingua originale.