Santa Clarita Diet: Netflix cancella ufficialmente la serie

A neanche un mese dell'uscita della terza stagione, arrivata su Netflix il 29 marzo dopo la pubblicazione del trailer ufficiale, il viaggio di Santa Clarita Diet viene nuovamente interrotto.

La compagnia di streaming on demand ha infatti annunciato la cancellazione della serie, che non tornerà per una quarta stagione. Si tratta della seconda cancellazione a sorpresa per Netflix, che nei primi di marzo aveva interrotto anche One Day At A Time: come con la serie comica originale Netflix, anch'essa cancellata dopo tre stagioni, la fine di Santa Clarita Diet arriva dopo una stagione molto apprezzata dalla critica, che ha ottenuto il 100% di Rotten Tomatoes.

Il creatore della serie Victor Fresco, con il solito umorismo che lo contraddistingue, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Così come il nostro pubblico, anche io avevo puntato tutto su Sheila e Joel. La loro relazione, di fronte a incredibili avversità, è stata fonte d'ispirazione per scrivere la serie e continuare a seguirla. Erano due persone molto divertenti, il che in una commedia è importante. Lavorare con Drew e Tim, insieme all'immenso talento di Liv e Skyler, è stata una gioia e un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Netflix ha raccolto la sfida di continuare questo strano show e per questo gli sarò sempre grato. Sono stati sempre d supporto, sempre positivi, e hanno sempre apprezzato il nostro lavoro. Per lo meno, fino a qualche ora fa. Che strano, sono stati ad una sola telefonata dall'essere uno studio perfetto! Non male. Ma tutto finisce. Questa serie ci mancherà ma siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e apprezzeremo sempre l'amore e l'entusiasmo che abbiamo provato dal nostro pubblico. Se la decisione fosse spettata a loro, Sheila e Joel sarebbero andati avanti per altri 10.000 anni."

