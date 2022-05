The Santa Clause: Tim Allen pubblica la prima foto dal set!

Dopo gli ultimi ingressi nel cast di Santa Clause, la serie con Tim Allen inizia a prendere forma, e l'attore ha condiviso uno scatto dal dietro le quinte sui social, che troverete in fondo all'articolo.

"Potrebbe essere solo una foto dell'ufficio di Babbo Natale ma non ditelo a nessuno" ha scritto Allen, accompagnando l'immagine che raffigura un ufficio poco illuminato, che potrebbe essere la sede operativa del protagonista del film. Questa serie in ogni caso segna il primo ritorno di Allen nel ruolo di Babbo Natale dopo più di 15 anni e sarà la prima volta che l'attore porta il personaggio sul piccolo schermo.

Come sappiamo si tratta di un ruolo fortunato per l'attore. Allen ha infatti vinto un People's Choice Award per la sua interpretazione di Scott Calvin, il procuratore di Babbo Natale nel film del 1994 The Santa Clause. Ha continuato a interpretare il ruolo in due sequel, The Santa Clause 2 del 2002 e The Santa Clause 3: The Escape Clause del 2006.

Da quel che sappiamo la serie seguirà il personaggio che, arrivato al suo 65esimo compleanno, si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre e si propone dunque di trovare un sostituto adatto al ruolo, mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura in una vita a sud del polo. Adesso restiamo in attesa di altre notizie sulla serie, mentre il regista di Santa Clause viene scelto!