Santino Fiorillo e il grande sogno dopo Io Te: 'Vorrei lavorare con la Carrà'

Tra i volti noti di questa stagione estiva di Io e Te, oltre ovviamente a Pierluigi Diaco, tormentato presentatore della fascia pomeridiana di Rai 1, c'è Santino Fiorillo, ospite quotidiano che rallegra il pubblico con le ultime novità in fatto di gossip. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato di aver un unico rammarico nella vita.

L'opinionista ha prima parlato di questa breve parentesi televisiva, raccontando di essere da sempre abituato a lavorare dietro le quinte, uno dei suoi programmi più famosi è il Maurizio Costanzo Show dove lavora da anni in redazione. Paolo Limiti è stato uno dei suoi punti di riferimento da cui ha imparato veramente molto: "Mi ha suggestionato molto. Lo seguivo tutti i pomeriggi in tv. Poi lo ho anche frequentato e mi istruiva e mi regalava dvd di vecchi film. Per me è stato come uno zio".

In questa accorata intervista a cuore aperto, Santino Fiorillo ha raccontato di avere un vero e proprio sogno nel cassetto, ovvero quello di lavorare con Raffaella Carrà, l'iconica mattatrice del varietà italiano: "Mi ha sempre affascinato molto Raffaella Carrà. Devo dire che lei mi manca proprio ed è la mia nota dolente".

Nel frattempo Io e Te non è stato confermata per la prossima stagione televisiva della Rai. Il programma in onda tutti i pomeriggi sarebbe stato cancellato a causa del particolare caratteraccio di Diaco.