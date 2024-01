Sapete come Vincent D'Onofrio ha scoperto che sarebbe tornato nel ruolo di Kingpin

Negli anni aspettavamo tutti la notizia del ritorno di Vincent D'Onofrio come Kingpin all'interno del Marvel Cinematic Universe, e quando è successo abbiamo tutti esultato. Ma l'attore come ha scoperto che sarebbe ritornato nei panno di Wilson Fisk?

"Quando io e Charlie Cox abbiamo lasciato Daredevil abbiamo provato sensazioni diverse" aveva commentato proprio Vincent D'Onofrio. L'interprete di Kingpin era sicurissimo che i Marvel Studios li avrebbero richiamati di nuovo, mentre invece Cox era molto più scettico ed era convinto che fosse finita lì.

Non solo, Charlie Cox aveva detto a D'Onofrio che gli sembrava quasi un delirio la sua convinzione che Kingpin e Daredevil sarebbero tornati con i loro volti. "Io però ero sicuro che avessimo fatto un lavoro incredibile con i personaggi" aveva detto D'Onofrio "e non potevo immaginare che le persone a capo dei Marvel Studios come Kevin Feige non ci avrebbero richiamati".

E alla fine è andata proprio così. Stando al racconto dell'attore Kevin Feige ha chiamato personalmente sia lui sia Charlie Cox: "Appena ho iniziato a parlare con lui sapevo che ci avrebbe chiesto di tornare" ha detto sempre D'Onofrio. "Charlie e io ci siamo chiamati immediatamente appena è successo, è stato veramente un giorno bellissimo". Vi avevamo anche detto della bellissima furbata di rendere il Daredevil di Netflix canonico nel MCU.

Dato che le foto dal set di Daredevil Born Again mostrano Kare e Foggy chissà se pure loro hanno ricevuto una chiamata personale da Kevin Feige.

E voi la sapevate questa? Siete contenti del loro ritorno? Diteci la vostra nei commenti.