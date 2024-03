Sapevate della serie TV cancellata di David Lynch? 'I Love Lucy sotto acidi'

Dopo lo straordinario successo di Twin Peaks, David Lynch e Mark Frost hanno avuto la possibilità di lavorare ancora insieme per il piccolo schermo, realizzando sette episodi della sitcom On The Air, poi cancellata dalla rete televisiva ABC nonostante l’ottima risposta della critica alle prime, surreali puntate messe in scena dal duo.

Dopo aver riportato le parole di David Lynch a proposito della nuova trasposizione di Dune, torniamo a parlare del riconosciuto filmmaker per ricordare la serie tv, cancellata e mai andata in onda nella sua interezza negli Stati Uniti e trasmessa in Italia da Telemontecarlo.

Un Catastrofico Successo, questo il titolo tradotto dell’opera, si proponeva di essere una rivisitazione sui generis della classica sitcom americana, risultando, evidentemente, fin troppo strana per gli standard produttivi del 1992, data di debutto del prodotto.

Nella serie si seguivano le vicende dello staff di una società di produzione intenta a dare vita, con risultati assurdi e disastrosi, ad uno spettacolo dal vivo.

Parlando della serie, uno degli interpreti, Miguel Ferrer, ha spiegato come On The Air fosse una specie di: “I Love Lucy sotto acidi”.

Un lavoro certamente in anticipo sui tempi e che presentava soluzioni narrative particolari che potrebbero essere apprezzate molto più da un pubblico contemporaneo, più abituato al surrealismo di cui era impregnato e all’idea di una presa in giro della televisione attuata proprio attraverso il medium in questione.

Viste le premesse, il suo ritorno a Twin Peaks e la nuova maturità degli spettatori televisivi, Lynch potrebbe magari, un giorno, a riprendere in mano l’idea per tornare a dissacrare, a modo suo, il mondo delle realizzazioni televisive.

Intanto, lasciamo i fan dell’autore al racconto di quella volta in cui George Lucas chiese a David Lynch di dirigere Star Wars - Il Ritorno dello Jedi.