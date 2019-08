Ecco quello che sappiamo sulle serie tv di Star Wars per Disney+

Il D23 di quest’anno, che si è svolto tra il 23 e il 25 agosto 2019, è stato particolarmente significativo perché è quello che precede il lancio del nuovo servizio streaming della casa di Topolino: Disney+. In questo articolo cercheremo di riassumere tutto quello che sappiamo sulle serie tv della galassia di Star Wars.

Tra i protagonisti della fiera c’è stato senza dubbio The Mandalorian, di cui abbiamo potuto ammirare il primo trailer ufficiale. Sapevamo già che tra i membri del cast ci sarebbero stati Pedro Pascal e Giancarlo Esposito tra gli altri, ma sono arrivate le conferme della partecipazione di Ming-Na Wen, l’agente May di Agents of Shield e lo stand-up comedian Bill Burr.

The Mandalorian sarà ambientato alcuni anni dopo Il ritorno dello Jedi e mostrerà un impero ormai collassato. Uno degli interrogativi dei fan riguardavano la possibilità di veder comparire Boba Fett nello show, ma lo showrunner Jon Favreau sembra aver escluso questa possibilità, dato che preferirebbe approfondire territori inesplorati dal franchise. Lo stesso Favreau ha inoltre anticipato che gli episodi potrebbero essere distribuiti uno per volta, in controtendenza dunque al modello che va per la maggiore nei servizi di streaming, che come sappiamo distribuiscono un’intera stagione in un colpo solo, favorendo così le sessioni di binge-watching.

La lavorazione della settima stagione di The Clone Wars era cosa nota, ma per l’occasione è stata finalmente annunciata la finestra di lancio, prevista per il febbraio 2020, con un leggero slittamento rispetto alle previsioni iniziali che la davano in uscita entro la fine dell’anno. La serie arriverà su Disney+ insieme a tutte le stagioni precedenti. Abbiamo anche potuto vedere una nuova immagine che anticipa lo scontro tra Ahsoka Tano e Maul durante l'assedio di Mandalore.

I giorni del D23 Expo sono stati anche quelli della conferma della tanto vociferata serie su Obi Wan Kenobi. La conferma è arrivata direttamente dalla Lucasfilm nel corso del panel sulle serie tv e sul palco si è presentato anche Ewan McGregor, che ha mandato il pubblico in visibilio. La storia seguirà di poco gli eventi di Solo: A Star Wars Story, anche se al momento i dettagli sulla trama sono solo speculazioni. Sappiamo, però, che la scrittura dei copioni è stata completata, come confermato da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. Le riprese dovrebbero iniziare a inizio 2020 e dunque possiamo aspettarci di rivedere Obi Wan nel 2021.

