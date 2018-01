Sara e Marty #LaNostraStoria è la nuova serie YA in arrivo il 5 febbraio su Disney Channel

Una nuova serie tutta italiana pensata per essere vicina ai ragazzi di oggi. Sara e Marti , due giovani sorelle che si trasferiscono da, racconteranno a modo loro la nuova vita e le nuove avventure nel piccolo paese umbro.

"Dal 5 febbraio arriva su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky) Sara e Marti #LaNostraStoria.

Questa nuova serie tutta italiana, prodotta da Stand By Me in collaborazione con The Walt Disney Company Italia, è stata pensata per essere vicina ai ragazzi di oggi attraverso un linguaggio innovativo e storie di vita quotidiana viste con gli occhi delle due giovani protagoniste.

Sara e Marti sono due sorelle adolescenti che si trasferiscono da Londra a Bevagna, un piccolo borgo medievale nel cuore dell'Umbria. Qui inizia per loro una nuova vita e un anno impegnativo ricco di incontri, scontri, vittorie e delusioni, risate e lacrime, sentimenti contrastanti e complicati, come l’amore e l’amicizia. All’inizio per Sara e Marti non sarà facile trovarsi catapultate nella piccola realtà di provincia ma grazie alla loro amica d’infanzia Serena conosceranno nuovi compagni e vivranno nuove intriganti avventure, amicizie e amori!

L’appuntamento con la nuova serie Sara e Marti #LaNostraStoria è a partire dal 5 febbraio alle ore 20.10 da lunedì a venerdì su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky)."