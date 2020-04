Sarah Hayland non è soddisfatta del finale della sua Haley in Modern Family

Nel corso di undici stagioni di Modern Family abbiamo assistito ad un'enorme evoluzione di tutti i personaggi, in particolar modo ovviamente dei più giovani: Manny, Lily, Alex, Haley e Luke hanno esordito nello show come adolescenti, bambini o nel caso di Lily poco più che neonati, arrivando all'ultima stagione come adulti fatti e finiti.

Haley, in particolare, ha concluso la decima stagione della serie addirittura dando alla luce due gemelli: un cambiamento enorme nella vita di quella che fino a poco prima era una ragazzina viziata e capricciosa, ma che sembra non aver soddisfatto a pieno Sarah Hayland.

"Avrei preferito che Haley continuasse a mantenere la sua spavalderia nel mondo della moda, diventando una stilista rompic**i o magari proprietaria di un brand. Ci sono tante madri meravigliose che portano anche avanti il loro lavoro e riescono ad eccellere in entrambe le cose ogni giorno. Sarebbe stata una cosa veramente bella da vedere, specialmente per una come Haley" ha spiegato l'attrice.

Resta da vedere, a questo punto, quale finale avrebbero preferito i fan per il personaggio. L'ultima puntata dello show andrà in onda domani, e in apertura verrà trasmesso un documentario su Modern Family; vediamo, intanto, cos'è successo nel penultimo episodio di sempre di Modern Family.