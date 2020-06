Sarah Jessica Parker denunciata da una sua ex dipendente: ecco perché

Sarah Jessica Parker non è soltanto uno dei personaggi più noti di Sex and the City, ma è anche un'imprenditrice di successo, visto che ha ideato una linea di scarpe e ha prodotto un vino. Non tutto va sempre per il meglio però...

L'attrice è infatti stata denunciata da Heater Holt, ex direttrice di uno dei negozi di Parker a New York. La donna ha puntato il dito anche contro il socio George Malkemus, e ha accusato entrambi di non averle pagato gli straordinari per oltre un anno, da fine 2019 al 1 marzo 2020.

Holt ha fatto sapere di volere non solo il salario che le spetta, ma anche il pagamento dei danni e degli interessi. Il suo avvocato si è quindi scagliato direttamente contro l'attrice: "Le violazioni della Legge in materia di prevenzione del furto di salario sono gravi e ogni datore di lavoro che presumibilmente viola la legge deve essere ritenuto responsabile, anche celebrità come la signora Parker".

Nessuno sconto in vista, dunque, e sembra che l'ex direttrice sia davvero sul piede di guerra. Non sappiamo se tutto ciò sia stato anticipato da un dialogo meno aspro, ma se così fosse le due parti non sembrano essere riuscite a risolvere la questione privatamente. Dopo aver lanciato la sua linea di scarpe SJP, Parker è riuscita a mettere in piedi un vero e proprio franchise, con punti vendita a New York, Las Vegas, Dubai, Canada e Abu Dabi. Al momento i legali dell'attrice hanno fatto sapere di aver preso visione della causa e di aver iniziato a lavorare alle accuse, ma non c'è ancora stata una presa di posizione in merito al fattaccio.

Per riscoprire la mitica serie vi rimandiamo alle 10 curiosità su Sex and the City.