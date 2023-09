Sarah Jessica Parker non ha paura di invecchiare: 'La mia faccia è la mia faccia'

Dato il successo di And Just Like That... ovvero il revival della serie cult Sex and the City, è normale sovrapporre l'immagine del personaggio principale a quello della sua attrice, Sarah Jessica Parker. Quest'ultima è stata spesso al centro dell'attenzione per quanto riguarda temi come l'invecchiamento, ma l'attrice non se ne vergogna affatto.

Parlando ai microfoni di Allure dei temi dell'invecchiamento, Sarah Jessica Parker ha detto semplicemente: "La mia faccia è la mia faccia. È quello che è".

La Parker, che è stata celebrata come icona culturale e di stile per decenni, ha parlato della sua esperienza di vita e di lavoro sul grande e piccolo schermo nel corso degli anni - e di come il suo aspetto sia stato studiato ed esaminato per la maggior parte del tempo. Sebbene molte donne che lavorano in una posizione pubblica (ma anche molte altre che non lo fanno) abbiano dovuto fare i conti con il modo in cui gli altri accolgono il loro aspetto in un momento o nell'altro, sembra che la Parker li abbia dovuti affrontare più del solito.

"Se voglio fermare il tempo? No. [Prendere una] macchina del tempo? Nemmeno. Quale piccolo sforzo posso fare per sentirmi bene", ha chiesto. "Devo guardarmi spesso allo specchio per lavoro e non posso negare del tutto la realtà, vorrei sentirmi bene e vorrei che gli altri pensassero che sono presentabile. Al di là di questo, non dipende da me. La gente ha le sue opinioni".

Parlando di ricordi e macchine del tempo, Parker ha recentemente commentato il ritorno di Kim Cattrall nel revival HBO.

Nell'intervista, Parker ha posto due domande: "Vorrei che le persone fossero più gentili tra loro, soprattutto le donne? Certo. Questo determinerà il modo in cui scelgo di vivere e quanto tempo dedicherò alla speranza di attrarre le donne?" Forse sì, una volta. Ma oggi, ha detto, "dopo un po' non ho più interesse. Voglio solo sentirmi decente quando mi sveglio".

E infine, ha concluso, c'è qualcosa che l'invecchiamento dà e che non può essere tolto una volta raggiunto: "Penso che [con l'invecchiamento] si acquisisca più sicurezza. Si è meno timidi. Ci si pongono meno domande: "Dovrei?", "Posso?", "Va bene?", "È permesso?". Con l'età e l'esperienza, ci si sente più sicuri del proprio posto nel mondo".