Sarah Jessica Parker, la star di Sex and The City: 'Smettetela di commentare le mie rughe'

Sarah Jessica Parker sta per tornare con il revival di Sex and The City ma, a tenere banco negli ultimi giorni sono per lo più le notizie inerenti al suo aspetto. L'attrice infatti, è stata oggetto di critiche spietate in merito al suo volto ormai segnato dal tempo e ha così deciso di mettere a zittire una volta e per tutte questi hater.

Sui social sono una marea i commenti che sottolineano come ormai Sarah Jessica Parker risulti visibilmente invecchiata rispetto all'iconica e chic Carrie Bradshaw, insistendo sulla comparsa di molteplici rughe e degli immancabili capelli bianchi.

Dopo settimane di pesanti attacchi subite su più fronti, la star di Sex and The City ormai stufa, ha deciso di rispondere ai suoi detrattori, sottolineando come questi commenti a dir poco malevoli, siano tra l'altro estremamente sessisti, in quanto rivolti solo alle donne.

"Non sarebbe mai accaduto con un uomo. Ognuno deve dire qualcosa. Ha troppe rughe, non ha troppe rughe. Sembra che le persone non vogliano che ci sentiamo a posto dove siamo, quasi provino gusto a vederci in pena per chi siamo oggi. Sia che scegliamo di invecchiare in modo naturale e di non sembrare perfette o se fai qualcosa che ci fa sentire meglio. Sono come appaio non ho scelta, cosa posso farci? Smettere di invecchiare? Sparire? Smettetela voi di commentare le mie rughe".

Di recente tra l'altro, Sara Jessica Parker ha ricordato Willie Garson, la star di Sex and The City venuta a mancare prematuramente all'età 57 anni.