Sarah Jessica Parker, ecco il suo vino premium: ci sarà una degustazione virtuale

L'amatissima star di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, ha annunciato che ospiterà una degustazione virtuale di vini in occasione dell'imminente uscita del suo ultimo prodotto, un incredibile vino premium di prossimo smercio per cui l'attrice ha pensato di fare le cose davvero in grande.

Il nuovo vino , chiamato dalla produttrice Invivo X, Sarah Jessica Parker Rose, proviene dal sud della Francia ed è stato creato dall'attrice, dai fondatori dell'Invivo & Co, azienda vinicola con sede in Nuova Zelanda, e dai viticoltori di un'azienda familiare francese della regione della Provenza. In una nota dedicata all'evento e al vino, la Parker ha scritto:



"Miscelare il rosato è stata un'esperienza a cui non avrei mai pensato di partecipare, e non solo è stata molto divertente ma, come sempre con i miei partner dell'Invivo, davvero informativa, sorprendente, deliziosa e meravigliosamente soddisfacente. Non vedo l'ora di aggiungerlo alla nostra collezione di vini". Davvero soddisfatta, insomma. Non c'è che dire.



La presentazione e degustazione virtuale si terrà il 26 maggio alle ore 19:00 ET sul portale Wine.com. La Parker sarà affiancata nell'evento dai suoi partner, che sono per l'esattezza Rob Cameron e Tim Lightbourne. Un'organizzazione molto interessante per presentare un vino in tempi di lockdown, non trovate?