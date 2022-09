Sarah Michelle Gellar, le accuse a Joss Whedon su Buffy:'Ho scelto di non raccontare'

La star di Buffy, l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar ha spiegato ai media il motivo per il quale ha deciso di rimanere in silenzio di fronte alle accuse nei confronti di Joss Whedon, creatore della celebre serie a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000. Ecco le parole della protagonista del serial nei panni della cacciatrice.

Pur sostenendo le dichiarazioni pubbliche dei suoi ex colleghi, Gellar non ha mai commentato il dettaglio che fosse lei stessa a subire le angherie di Whedon:"Crescendo a New York ho acquisito un po' di senso da strada, il che è utile. Ma no, non è stato facile. E ho avuto la mia giusta dose di esperienze, ho semplicemente scelto di non farlo: non vinco raccontando le mie storie, emotivamente, per me. Osservo le persone che raccontano le loro storie e rimango così impressionata. Ma in questo mondo in cui le persone vengono fatte a pezzi e le vittime accusano e svergognano, tengo le mie storie per me" ha dichiarato l'attrice al New York Times.



Una decisione diversa rispetto a quella della maggior parte dei suoi colleghi - Danny Strong ha un buon ricordo di Joss Whedon, secondo quanto dichiarato qualche mese fa - che hanno deciso di parlare pubblicamente di quanto vissuto sul set della serie con Joss Whedon ma un scelta che probabilmente i fan di Buffy e della protagonista accoglieranno con grande rispetto.

Buffy l'ammazzavampiri è stata creata da Joss Whedon nel 1997 dopo il flop del film omonimo di qualche anno prima, scritto proprio da Whedon.

Sarah Michelle Gellar interpreta Buffy Summers, la liceale di Sunnydale che scopre di essere la cacciatrice e di essere destinata a combattere i vampiri e i demoni che minacciano la propria cittadina e il mondo intero.



In base ai suoi racconti di qualche mese fa, Sarah Michelle Gellar ha litigato spesso con Alyson Hannigan sul set della serie. Hannigan interpretava la migliore amica di Buffy, Willow.