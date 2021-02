Sarah Michelle Gellar appoggia Carpenter: 'Non voglio essere associata a Joss Whedon'

Una nuova tempesta sembra essersi ormai scatenata sulla testa di Joss Whedon: le accuse rivolte da Charisma Carpenter al creatore di Buffy - L'Ammazzavampiri sono destinate a far rumore almeno quanto quelle ormai famose di Ray Fisher, come dimostra l'immediato appoggio ricevuto da Sarah Michelle Gellar.

Tramite un post pubblicato su Instagram, infatti, l'ex-volto della protagonista del celebre show si è schierato senza esitazione dalla parte della sua collega, affermando di non volere che il suo nome venga vita natural durante associato a quello di Whedon.

"Nonostante per me sia un onore vedere il mio nome associato a quello di Buffy Summers non voglio che sia per sempre associato a Joss Whedon. Attualmente sono impegnata a provvedere alla mia famiglia e a sopravvivere a una pandemia, quindi per ora non farò altre dichiarazioni in merito. Ma starò sempre dalla parte delle vittime degli abusi e sarò sempre orgogliosa di chi riesce a parlare" sono state le parole dell'attrice.

Charisma Carpenter, ricordiamo, ha accusato Whedon di aver abusato della sua posizione durante il periodo trascorso sul set di Buffy - L'Ammazzavampiri, ricordando di aver subito pressioni di vario tipo in particolar modo dopo la scoperta della sua gravidanza per finire con l'improvviso licenziamento dopo il parto.