Sarah Michelle Gellar condivide il post della famiglia 'sopravvissuta' grazie a Buffy

Nel 2023, la conclusione di Buffy l'ammazzavampiri compie 20 anni - era il lontano 2003, 6 anni dopo l'inizio della serializzazione - e l'attrice Sarah Michelle Gellar, così attiva sui social, ha condiviso un esilarante TikTok di una famiglia che dichiara di essere sopravvissuta grazie al celebre show horror-action.

L'utente in questione è @SloopyJoel17, che ha pubblicato un video in cui il padre racconta l'accaduto: "Be', il finale della serie era alle porte" spiega il padre, "e non me lo sarei mai perso. C'erano sirene che suonavano, quel fottuto tornado, e bla, bla, bla. Tua madre era così spaventata, quindi ha preso voi ragazzi e tutti i dannati vicini e li ha fatti scendere in cantina. Ma io ho detto: 'fanculo', perché all'epoca stavo guardando Buffy. E circa tre ore dopo, quando Angel se ne è andato e tutte quelle stronzate, stavo cercando di ritrovarvi tutti. Ma non eravate da nessuna parte. Allora esco sul retro e in quel momento ascolto dalle voci dalla cantina, eravate voi, che urlavate aiuto per uscire: quella grande e vecchia quercia, infatti, era caduta proprio in cima alla porta, intrappolandovi dentro... quindi se fossi rimasto insieme a voi saremmo morti tutti quanti".

Il TikToker ha inoltre aggiunto: "devono la vita a Sarah Michelle Gellar", nonostante l'attrice ritenga che non sia affatto merito suo. In un'altra occasione, lei ha condiviso un post sulla star di The Last of Us Pedro Pacal, nostalgico per la sua partecipazione in Buffy l'ammazzavampiri.

Eppure, le sue abilità comunicative non hanno un risvolto prettamente positivo: Sarah Michelle Gellar è la regina degli spoiler, a punto che suo marito non guarda un film con lei da 15 anni...