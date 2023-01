Sarah Michelle Gellar regina degli spoiler: 'Mio marito non guarda film con me da 15 anni'

Buffy - L'Ammazzavampiri avrà cambiato la vita professionale di Sarah Michelle Gellar, ma a incidere profondamente su quella privata è stato invece I Know What You Did Last Summer, sul cui set l'attrice conobbe il futuro marito Freddie Prinze Jr.: non sapeva, il poverino, che di lì in avanti avrebbe dovuto affrontare un grosso problema.

Dopo essersi rifiutata di parlare dei problemi con Joss Whedon sul set di Buffy, l'attrice ha infatti ammesso di non poter guardare un film in compagnia del marito da ben 15 anni. Il motivo? La nostra Sarah, a quanto pare, è quanto di più temuto da chiunque voglia rilassarsi e godersi un buon film: una spoileratrice seriale!

"Avevamo cominciato a guardare Il Sesto Senso da circa 20 minuti e io dissi qualcosa... Mi saltò fuori, fu tipo: 'Oh, ma qui è quando...'" segue riferimento piuttosto esplicito al clamoroso colpo di scena che contraddistingue il film con Bruce Willis: "E quindi mio marito non guarda un film con me da 15 anni" ha concluso Gellar durante una chiacchierata con M. Night Shyamalan, che ha comprensibilmente appoggiato la decisione di Freddie Prinze Jr.

Insomma, nel caso in cui Sarah Michelle Gellar dovesse invitarvi a casa per la classica serata Netflix & chill... Meglio che vi assicuriate di aver già visto il film in questione! Tornando all'Ammazzavampiri, sempre Gellar ha svelato la stagione di Buffy che non guarderà mai con i suoi figli.