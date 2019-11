Sarah Michelle Gellar rivela i suoi episodi preferiti di Buffy

Sarah Michelle Gellar, storica interprete di Buffy Summers, la cacciatrice di vampiri della serie tv ideata da Joss Whedon, rivela la sua personale Top 3 degli episodi più belli dello show.

Nel 1992, un film poco acclamato da pubblico e critica debuttò sul grande schermo: Buffy - L'Ammazzavampiri, con Kristy Swanson nel ruolo titolare, e il compianto Luke Perry in quello di Pike. Scritta da Joss Whedon e diretta da Fran Rubel Kuzui, la pellicola finì presto nel dimenticatoio, ma non l'idea che c'era dietro.

Dopo tante peripezie, nel 1997 il personaggio di Buffy venne "resuscitato" (siamo in tema) dal network The WB, con Sarah Michelle Gellar nel ruolo dell'adolescente ammazzavampiri, Whedon al timone della serie, Kuzui tra i produttori, e una schiera di altri attori, registi, produttori e sceneggiatori che ormai a Hollywood sono più che noti.

La rivoluzionaria serie andò avanti per sette stagioni, conquistò due Emmy, diede vita a uno spin-off di discreto successo (Angel) e una volta terminata, venne ripresa in versione cartacea in una serie a fumetti. Al momento è anche in lavorazione un reboot di Buffy L'Ammazzavampiri.

Ma su sette stagioni e su 145 episodi... Quali saranno stati i preferiti della sua protagonista, Sarah Micheller Gellar?

A quanto pare, la Gellar condivide i gusti di molti dei fan dello show, perchè la sua scelta è ricaduta su 5x16 The Body (Un Corpo Freddo), 3x20 The Prom (Il Ballo) 4x10 Hush (L'Urlo Che Uccide).

The Body è l'episodio in cui una ignara Buffy torna a casa solo per scoprire il corpo senza vita della madre, Joyce Summers (Kristine Sutherland), sul divano. Uno dei più apprezzati non solo dal pubblico, ma anche dalla critica, in cui Buffy dovrà fare i conti con un nemico impossibile da scoffiggere con paletto e balestra.

The Prom risale alla terza stagione della serie, l'ultimo anno di liceo della cacciatrice, in cui, almeno per chi deve salvare il mondo dal male, tutto sembra essere più importante del ballo scolastico, un evento a cui la povera Buffy avrebbe voluto partecipare ma... il dovere viene prima del piacere. Eppure, alla fine, anche lei riuscirà ad avere quei dieci minuti da 'normale' studentessa dell'ultimo anno, e i suoi sforzi come protrettrice della scuola (e della città, ma non solo) verranno finalmente riconosciuti dai suoi compagni.

"Non puoi piangere, nemmeno gridar, quei gentiluomini stanno per arrivar. Bussano alla porta, udire li puoi, gliene servon sette e prendono i tuoi. Ti metti a gridar, ma non servirà, tu puoi urlar ma nessuno sentirà" Hush, ovvero quella volta in cui il cattivo di turno è un gruppo di demoni chiamato Gentiluomini, che ha privato tutti della capacità di parlare.

E voi, siete d'accordo con la classifica della Gellar? Quali sono i vostri episodi preferiti? Fateci sapere nei commenti.