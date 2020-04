Sarah Michelle Gellar scherza sui capelli di Buffy: un vero taglio da quarantena

Sarah Michelle Gellar trova sempre il modo di rendere felici i fan della serie dedicata all'ammazzavampiri per eccellenza. Dopo una foto a tema Buffy, condivide ora un'immagine legata alla difficile situazione di quarantena.

Con i negozi chiusi quasi tutti si sono dovuti improvvisare parrucchieri, e non sempre il risultato è dei migliori. L'attrice ha voluto scherzare con i suoi followers su Instagram riproponendo un suo vecchio look esibito in occasione di una puntata di Natale: "Ecco come appaiono alcuni dei vostri tagli di capelli in quarantena".

In effetti nell'episodio in questione (il decimo della terza stagione, intitolato Amends) notiamo che Buffy ha un taglio piuttosto diverso dal solito; stavolta è dotata di una frangia corta e probabilmente un po' improvvisata. Gellar non si è lasciata sfuggire l'occasione di condividere il meme e ha aggiunto: "La cosa divertente è che stavo giusto contemplando l'idea di farmi un taglio di capelli casalingo".

È arrivato persino David Boreanaz a prenderla in giro: l'interprete di Angel ha commentato dicendo "Ora è davvero di moda!". Alla fine ciò che importa è che sia riuscita a sconfiggere i vampiri e le creature notturne che affollavano la serie, ma diciamo che in questa occasione è riuscita anche a divertire i fan con un cambio di look abbastanza particolare.

Un divertente retroscena a tema Buffy ci arriva da Joss Weadhon, che aveva pensato ad un crossover con gli X Men.