Sarah Michelle Gellar: che fine ha fatto la star di Buffy L'ammazzavampiri

Buffy L'ammazzavampiri è, a distanza di anni, una serie molto apprezzata dai fan. Per chi non lo sapesse lo show, prodotto tra il 1997 e il 2003, segue la storia di una cacciatrice di vampiri di nome Buffy Summers, interpretata dalla bella Sarah Michelle Gellar. Ma che fine ha fatto l'attrice dopo la conclusione della serie?

Bisogna anzitutto specificare una cosa: l'interprete di Buffy riscosse successo già prima il suo ruolo di protagonista nella serie soprannaturale. All'età di 18 anni, infatti, vinse il suo primo Emmy Award per la sua performance nella soap opera La valle dei pini, dove vestì i panni di Kendall Hart. Chiaramente fu Buffy L'ammazzavampiri, due anni più tardi, a consacrare definitivamente la sua carriera televisiva, d'altronde la serie divenne nel tempo un vero e proprio cult per milioni di appassionati.

A cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio prese parte a Semplicemente irresistibile e Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi, così come a Kiss Me (dove tuttavia fece solo una comparsa). Sarah Michelle Gellar interpretò poi Daphne Blake nel film Scooby-Doo e nel sequel del 2004 Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati, e, successivamente, recitò nel ruolo di protagonista in The Grudge, confermando una certa predilezione per il genere horror (non a caso lavorò successivamente anche a The Grudge 2 e L'incubo di Joanna Mills).

Per quanto riguarda il piccolo schermo, Sarah Michelle Gellar recitò nella serie Ringer tra il 2013 e il 2014; più di recente l'abbiamo invece vista in una puntata di The Big Bang Theory. Al momento non è chiaro quali saranno i progetti futuri dell'attrice.

Abbiamo visto Sarah Michelle Gellar sfoggiare il look di Prophecy Girl in uno scatto su Instagram, a distanza di 23 anni dal debutto della serie TV. Di recente, inoltre, il creatore della serie ha commentato l'episodio di Buffy in cui morì Joyce Summers.