Sarah Michelle Gellar, la star di Buffy L'Ammazzavampiri sarà in una nuova serie Amazon

Dopo aver confermato non molto tempo fa che non parteciperà al reboot di Buffy - L'Ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar ha un nuovo progetto in cantiere: sarà infatti la protagonista dell'episodio pilota di Hot Pink, una nuova serie young adult prodotta da Amazon Prime Video.

La serie è liberamente ispirata al libro What Girls Are Made Of di Elana K Arnold. Sarah Michelle Gellar interpreterà Nina Faye, una donna cresciuta nella convinzione che l'amore incondizionato non esiste. Così, quando rompe con il fidanzato, fa di tutto per mostrare un certo contegno, pur sentendosi devastata, e si propone di scoprire così le vere condizioni dell'amore.

Hot Pink è creata e prodotta da da Elisabeth Holm (Il bambino che è in me), e l'episodio pilota sarà diretto e prodotto da Desiree Akhavan (La diseducazione di Cameron Post, The Bisexual).

"Quello che ha funzionato per Buffy era che i mostri rappresentati erano una metafora degli orrori dell'adolescenza" ha spiegato Sarah Michelle Gellar motivando il suo rifiuto a riprendere il ruolo che l'ha resa famosa. "Non credo di poter essere io, non credo che dovrei essere io a farlo."

