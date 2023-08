Sarah Michelle Gellar, anche la star di Buffy sceglie l'Italia per le vacanze estive

Buffy l'Ammazzavampiri è arrivata in Italia, ma stavolta non conficcherà nessun paletto nel cuore di un non-morto: l'attrice Sarah Michelle Gellar si prende qualche giorno di meritato riposo insieme alla sua famiglia tra le bellezze della Campania.

Nel tour campano dell'attrice non poteva mancare la Costiera Amalfitana, le spiagge di Positano, Amalfi, Ravello, e come una vera vip Gellar si è concessa anche qualche giorno a Capri immortalando la sua vacanza su Instagram ( trovate gli scatti in calce all'articolo). Per l'attrice, i colori e i passaggi dell'isola risvegliano il mood "Dolce Vita" tanto idealizzato all'estero tanto da affermare in un post sul popolare social network di "vivere il sogno italiano". Tra gite in barca e prelibatezze gastronomiche, il viaggio di Sarah Michelle Gellar in Italia sembrerebbe procedere a gonfie vele!

Gellar è attualmente sul piccolo schermo con la serie TV targata Paramount+ Wolf Pack, ma l'attrice rimarrà per sempre l'iconica Buffy la cui eredità rende Sarah Michelle Gellar molto orgogliosa.

Nell'estate 2023, la Campania è stata certamente la meta più gettonata tra i vip: Robert De Niro è stato paparazzato a Napoli per un omaggio a Maradona e tour gastronomici. Anche Andrew Garfield è stato in vacanza a Napoli: l'attore non ha saputo resistere alle bellezze della città partenopea, omaggiando l'iconico calciatore argentino.