Sarah Michelle Gellar star della serie Sometimes I Lie

Sarah Michelle Gellar è pronta a lanciarsi in nuovo progetto televisivo. L'ex star di Buffy - L'ammazzavampiri sarà la protagonista e la produttrice della serie limitata Sometimes I Lie, basata sul romanzo della giornalista della BBC, Alice Feeney. Lo riporta Deadline. Tra i produttori esecutivi dello show ci sarà anche Ellen DeGeneres.

Sometimes I Lie racconterà la storia di Amber Reynolds (Gellar), una donna che si risveglia paralizzata nel proprio letto, incapace di muoversi e di parlare ma assolutamente cosciente di quello che le accade attorno.

Amber non sa come sia arrivata lì e la trama si snoda tra presente e passato, raccontando quello che accadde prima dell'incidente.

Ellen De Generes, in qualità di produttrice esecutiva, verrà affiancata da Jeff Kleeman e dalla stessa Sarah Michelle Gellar. La produzione è affidata a Warner Bros. TV e A Very Good Productions, con Robin Swicord, sceneggiatrice de Il curioso caso di Benjamin Button, impegnata allo script.

Sarah Michelle Gellar ha legato la sua carriera principalmente al piccolo schermo, recitando in serial come Buffy - L'ammazzavampiri, nel ruolo della protagonista Buffy Summers. Il ruolo le ha permesso di essere conosciuta in tutto il mondo. L'attrice ha recitato anche nella soap La valle dei pini, grazie alla quale ha vinto un Emmy Award e nello show The Crazy Ones, uno degli ultimi lavori di Robin Williams.

Al cinema è nota soprattutto per i ruoli in Scooby-Doo e nel remake statunitense dell'horror The Grudge, diretta da Takashi Shimizu.